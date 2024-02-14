Ночью 12 февраля автолюбитель решил погонять на “семерке” вокруг фонтана в Центральном парке. В итоге машину занесло на лестницу, где она и застряла. Что заставило молодого человека

Ночью 12 февраля автолюбитель решил погонять на “семерке” вокруг фонтана в Центральном парке. В итоге машину занесло на лестницу, где она и застряла. Что заставило молодого человека заехать в пешеходную зону парка на автомобиле – неизвестно. Чтобы освободить авто из снежного плена, водитель написал в группу автомобилистов в социальных сетях. Но, видимо, там ему не