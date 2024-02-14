Новая школа в Коврове, которую начали возводить в 2021 году, должна быть открыта к 1 сентября.

Новая школа в Коврове, которую начали возводить в 2021 году, должна быть открыта к 1 сентября. Об этом рассказала правительства Владимирской области.На текущий момент объект готов на 80%. Сегодня строители выполняют отделочные работы, укладывают плитку и красят. Кроме того, в школьном бассейне монтируют технологическое оборудование. С приходом весны специалисты подрядной организации начнут благоустраивать пришкольную территорию.Напомним, что школу должны были ввести в эксплуатацию ещё в 2022 году.