Александр Авдеев уже подписал Указ о введении в населённом пункте карантина.

Очаг бешенства обнаружен в деревне Курилово Собинского района. Александр Авдеев уже подписал Указ о введении в населённом пункте карантина.Ограничения продлятся до 12 мая. Они подразумевают под собой запрет на лечение, ввоз и вывоз и любое перемещение животных. Кроме того, в Указе прописано, что запрещено снимать с трупов зверей шкуры.В радиусе одного километра запрещено также проведение ярмарок и выставок животных.Ранее АиФ Владимир о введении карантина в деревне Пестерюгино.