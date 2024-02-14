В своём телеграм-канале Правительство Владимирской области опубликовало план работ по улучшению муниципальных объектов.

Правительство области опубликовало планы на ближайшее время. Отремонтируют и введут в эксплуатацию школы №25 и №23, построить 8 новых лабораторий для прохождения практики студентов колледжа. Капитальный ремонт ожидают теплосети, сети горячего водоснабжения, котельных, а также асфальтовое покрытие на автодороге ул. Маршала Устинова.Обустроят и облагородят ряд дворовых территорий, учреждения культурного назначения. В городе планируют построить модельную библиотеку в рамках национального проекта «Культура», а также крытые манежи для конного спорта и лёгкой атлетики.