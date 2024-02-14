«Прокатились с ветерком»: в центральном парке Владимира машина застряла на лестнице у фонтана ...

«Прокатились с ветерком»: в центральном парке Владимира машина застряла на лестнице у фонтанаНочью 12 февраля 2024 года компания молодых людей, вопреки запрету и здравому смыслу, решили покататься на вазовской «семерке» в парке 850-летия.По информации поисково-спасательного отряда города Владимира, мужчины «кружили» на автомобиле вокруг достопримечательности, а затем попытались заехать по лестнице на одну из аллей центрального парка.Как итог, - водитель вместе с пассажирами застряли. Пришлось вызывать ПСО.Помимо «нестандартного» мышления водителя, детали машины оказались в нештатном месте. При попытке вызволить «семерку» из снежного плена, вырвало серьгу крепления, и она пробила заднюю дверь сотрудникам спасательного отряда.«Теперь старший смены и водитель оперативной машины пишут объяснительные, а нам предстоит ремонт автомобиля.» - сообщают сотрудники ПСО.Фото: Поисково-спасательный отряд г. Владимира; 4WD Vladimir