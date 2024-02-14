«Прокатимся с ветерком»: в центральном парке Владимира машина застряла на лестнице у фонтана
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«Прокатимся с ветерком»: в центральном парке Владимира машина застряла на лестнице у фонтана
Ночью 12 февраля 2024 года компания молодых людей, вопреки запрету и здравому смыслу, решили покататься на вазовской «семерке» в парке 850-летия.
По информации поисково-спасательного отряда города Владимира, мужчины «кружили» на автомобиле вокруг достопримечательности, а затем попытались заехать по лестнице на одну из аллей центрального парка.
Как итог, - водитель вместе с пассажирами застряли. Пришлось вызывать ПСО.
Помимо «нестандартного» мышления водителя, детали машины оказались в нештатном месте. При попытке вызволить «семерку» из снежного плена, вырвало серьгу крепления, и она пробила заднюю дверь сотрудникам спасательного отряда.
«Теперь старший смены и водитель оперативной машины пишут объяснительные, а нам предстоит ремонт автомобиля.» - сообщают сотрудники ПСО.
Фото: Поисково-спасательный отряд г. Владимира; 4WD Vladimir