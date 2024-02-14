Пряничек в лакомник: во Владимире открылась выставка мастеров из разных районов региона Для...

"Пряничек в лакомник": во Владимире открылась выставка мастеров из разных районов регионаДля Областного Центра народного творчества 2024 год - юбилейный. Дом фольклора приготовил подарок для всех своих гостей - новый выставочный проект " Территория сотворчества".Зрителям предлагают познакомиться с работами мастеров из районов нашей области. Ангелина Свищ продолжит.По любой он части - Судогодский мастер. И спеть, и руками смастерить. Судогодская игрушка, например, хорошо известна даже за пределами области.Мастера постоянно совершенствуют свои навыки, применяя новые техники. Эта Лиса Патрикеевна из сказки - тоже их рук дело. Несмотря на то, что фигурка выполнена из современных материалов, ее одеяние создано по всем канонам русского народного костюма.Юлия Лябина, мастерица:- Как-то вот думаю, почему бы лисичку не сделать. Такую хитрую, коварную, и с курицей.Реплики народных костюмов, пояса и половички, лоскутное панно, вышитые рушнички, изделия из дерева. Всего в областном Доме фольклора представлены 130 произведений декоративно-прикладного искусства.Выставка - итог многолетней работы творческих коллективов Судогодского района. "Рукастых" в районе много.Евгения Славнова, заведующая отделением Муниципального учреждения культуры Судогодского района "Культурно-досуговое объединение "Родина":- Изюминкой нашей выставки я бы назвала большое количество разных техник. Пожалуй, почти нет, практически нет, ни одной техники, которая здесь не представлена.Для этих мастеров любой материал - источник вдохновения.В свой юбилейный год Областной дом фольклора, а ему 80, - запустил новый проект - "Территория сотворчества". Он рассчитан на 2 года. Каждый месяц один из районов области будет представлять здесь многообразие своего народного рукоделия.Оксана Зорина, директор Областного Центра народного творчества:- Вместе с 80-летием области мы празднуем в этом году 80-летие нашего областного центра народного творчества. В один год были созданы, в далекий 1944. Когда уже война подходила к завершению.Гордость Судогодского района - и вот такие наряды. Мастерица Ольга Чемоданова создает копии народных костюмов разных губерний. Среди работ "народного" кутюрье - переднички и лакомники.Все шьется по музейным образцам. Передник носили замужние дамы, чтобы "не замарать" одежду. В традиционном костюме, будь то праздничный или обыденный наряд, не было карманов, поэтому их носили на поясе.Ольга Чемоданова, мастерица:- Поэтому они имеют название - лакомник. В основном в них клали лакомства, которое, допустим, девушке парень преподносил. Ей куда это убрать? Она могла пряничек положить в кармашек и пойти на гуляночку.Особое внимание - тканям. Андрей Анциферов ткацких дел мастер. Рассказывает, знания о техниках приходилось собирать по крупицам.Андрей Анциферов, мастер:- Техники были распространены по всей территории России, но узоры, которые выполнены в этих техниках, они, конечно, различные. Вот здесь пояса висят, которые выполнены по музейным образцам.Каждый район нашей области богат людьми творческими и увлеченными, уверены в Центре. И для каждого мастера важно показать свои работы широкой публике. Областной Центр Народного творчества дает им такую возможность.В марте судогодцев сменят таланты Камешковской земли .Ангелина Свищ, Александр Чунаев "Вести-Владимир".