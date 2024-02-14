Перед судом предстанет водитель из Владимира.

Перед судом предстанет водитель из Владимира. Мужчину обвиняют в нетрезвом вождении и нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности гибель пассажира. Об этом рассказала региональной прокуратуры.Трагедия произошла в октябре прошлого года в Судогодском районе. Пьяный владимирец ехал за рулём иномарки и превысил скоростной режим. На закруглённом участке трассы он не справился с управлением, угодил в кювет и перевернулся. Сидевший на переднем кресле пассажир скончался на месте.Отмечается, что водитель полностью признал свою вину. В настоящий момент уголовное дело передано в суд.