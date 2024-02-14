Большинство россиян при выборе партнера интересуются в первую очередь его внешним видом и личными качествами, высокий доход не входит в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин.

Большинство россиян при выборе партнера интересуются в первую очередь его внешним видом и личными качествами, высокий доход не входит в пятерку приоритетов ни для мужчин, ни для женщин. Зато наличие у второй половинки ипотеки, по мнению опрошенных, является признаком надежности потенциального партнера. Это выяснили банк ВТБ и СК «Росгосстрах» в ходе опроса* к Дню всех влюблённых 14 февраля.Для половины мужчин (47%) финансовое положение женщины никак не влияет на ее привлекательность — для них важнее всего чувства. 14% утверждают, что влияет, но отрицательно, потому что нельзя любить из-за денег. Почти четверть (23%) признают, что материальное положение партнерши является важным фактором в серьезных отношениях.Женщины относятся к материальному благополучию возможной будущей семьи более серьезно. Половина опрошенных (53%) признают финансовую стабильность партнера важным фактором, а 15,5% считают, что нехватка денег может разрушить любые отношения.Несмотря на это, ни женщины, ни мужчины не относят высокий доход к главным критериям выбора потенциального партнера. Мужчины в первую очередь обращают внимание на доброту, красоту и женственность, а женщины ценят в избраннике доброту, чувство юмора и ум.Главные качества женщин, по мнению мужчин (можно было выбрать несколько вариантов):• доброта и забота — 43%;• красота и хорошая фигура — 42%;• женственность — 36%;• ум — 23%;• чувство юмора — 22%;• обаяние — 21%;• высокий доход — 8%;• высокий профессиональный статус — 6%.Главные качества мужчин, по мнению женщин (можно было выбрать несколько вариантов):• доброта и забота — 51%;• чувство юмора — 42%;• ум — 41%;• мужественность и брутальность — 19%;• обаяние — 16%;• высокий доход — 16%;• красота и хорошая фигура — 14%;• высокий профессиональный статус — 7%.Согласно опросу, более половины (54%) мужчин не будут интересоваться заработком партнерши на первом свидании — 24% считают это неприличным, а 30% уверены, что сами зарабатывают достаточно, чтобы вообще не интересоваться такими вопросами. Менее четверти мужчин (24%) постараются расспросить избранницу об уровне ее дохода еще до первого свидания, поскольку не хотят иметь партнера с материальными проблемами, и почти столько же (22%) считают, что как раз первое свидание — отличный повод выяснить, кто сколько зарабатывает.Женщины к разговорам о деньгах на первом свидании относятся еще более трепетно: 46% считают, что это неприлично, и лишь каждая шестая (18%) готова выяснять, сколько зарабатывает потенциальный партнер, увидев его впервые. Более четверти (28,5%) постараются и приличия соблюсти, и с материальными проблемами не связаться, разузнав все подробности еще до свидания.Интересно, что большинство россиян не считают ипотеку потенциального партнера помехой для отношений. По словам 53% мужчин и 60% женщин, наличие выплачиваемого кредита на жилье лишь повышает доверие к партнеру и является оплотом его финансовой стабильности и независимости. Лишь 15% респондентов не готовы начинать отношения с плательщиком ипотеки.*Опрос проведен банком ВТБ и СК «Росгосстрах» 5-12 февраля по репрезентативной выборке среди 1200 человек в возрасте от 18 до 65 лет в городах России с населением более 100 тысяч человек.