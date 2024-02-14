Во Владимире местная жительница призналась в убийстве сожителя.

Во время распития алкогольных напитков между сожителями, мужчиной 38 лет и женщиной 36 лет вспыхнула ссора. В ходе конфликта женщина не стерпела оскорблений и нанесла сожителю удар ножом в живот, в следствии которого потерпевший скончался. Обвиняема самостоятельно вызвала полицейских и сообщила об инциденте родственникам и соседям.Сотрудник следственного комитета России по Владимирской области провёл осмотр и допрос свидетелей. Назначены судебные экспертизы и другие следственные мероприятия по сбору и фиксированию доказательств.