Смотрите Вести 14 февраля в 9 утра: итоги визита губернатора Александра Авдеева в...

Смотрите "Вести" 14 февраля в 9 утра: итоги визита губернатора Александра Авдеева в КовровКонтроль на линии- С буйными разберется Росгвардия. Во владимирских автобусах устанавливают тревожные кнопки.Опять 25- Ковровская школа-долгострой на финишной прямой. Что еще осталось доделать? Итоги визита губернатора в город оружейников.Первый бой Пересвета- И "Пересвет", которому практически не нужен свет. Новый троллейбус Волгабаса тестируют на улицах областного центра.