Смотрите Вести 14 февраля в 9 утра: итоги визита губернатора Александра Авдеева в...
Смотрите "Вести" 14 февраля в 9 утра: итоги визита губернатора Александра Авдеева в Ковров
Контроль на линии
- С буйными разберется Росгвардия. Во владимирских автобусах устанавливают тревожные кнопки.
Опять 25
- Ковровская школа-долгострой на финишной прямой. Что еще осталось доделать? Итоги визита губернатора в город оружейников.
Первый бой Пересвета
- И "Пересвет", которому практически не нужен свет. Новый троллейбус Волгабаса тестируют на улицах областного центра.