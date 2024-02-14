Состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени между кандидатами и их представителями на...

Состоялась жеребьевка бесплатного эфирного времени между кандидатами и их представителями на предстоящих дебатах на выборах Президента страны.Приветствовал собравшихся и пожелал успеха в предвыборной борьбе председатель облизбиркома Вадим Минаев.Эфир для предвыборной агитации предоставляют ГТРК "Владимир" и телерадиокомпания "Губерния 33". Бесплатное время на равных условиях доступно всем четырем кандидатам и выдвинувшим их партиям. Сегодня в жеребьевке участвовали: представитель лидера ЛДПР Леонида Слуцкого Александр Бугаев. Выдвинутого партией "Новые люди" Владислава Даванкова представил Даниил КОтлер. Альберт РусАнен тянул жребий в интересах Николая Харитонова от КПРФ. Иван Аксенов представлял на жеребьевке Владимира Путина.