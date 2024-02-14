Спортивные и позитивные: владимирцы вышли на старт Лыжни России Около 10 тысяч жителей...

"Спортивные и позитивные": владимирцы вышли на старт "Лыжни России"Около 10 тысяч жителей Владимирской области вышли на старт традиционной "Лыжни России". Кто же финишировал первым во Владимире? Самые интересные моменты гонки - в материале Федора Лалакина.С таким уверенным настроем Наталья Евгеньевна в очередной раз готовится покорить трассу "Лыжни России", она участвует в заезде каждый год. Спортсменке 78 лет. А рядом с ней - самая юная лыжница Полина, ей всего 4.В этом году старт посвящен 80-летию со дня снятия блокады Ленинграда. По традиции, центральной площадкой стал парк Дружба. Там собралось более 4 тысяч участников. В их числе и губернатор Александр Авдеев. Он принял участие в забеге на 1 километрАлександр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Здорово, не успел, что называется, сильно устать, но порадовался тому, что азарт на трассе у всех присутствует, так что всем бодрости духа, хорошего настроения и хорошей погоды.Во Владимирской области лыжами занимаются около 19 тысяч человек. Этот вид спорта активно развивается. В регионе создаются новые спортивные объекты.На Лыжню России многие приходили целыми семьями. Для участников и гостей весь праздник работала полевая кухня, а если замерз - наливали теплый чай. Без хорошего настроения и заряда бодрости не ушел никто.Максим, участник:- Замечательно, погода хорошая, как всегда много народу, у всех прекрасное настроение, все довольны жизнью, все радуются, все проявляют физическую активность. Великолепное мероприятие, думаю, будет, как всегда, на хорошем уровне.Александр Авдеев поздравил всех участников с праздником спорта. И объявил, что на территории парка Дружба будет создан спортивный кластер. Работы начнутся уже в этом году.Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:- Будет спортивная школа, будет выкатной стадион, будут рубежи и трассы подсвечены, на которых можно будет заниматься и зимой, и летом."Лыжня России" уже более 40 лет объединяет и любителей, и профи лыжного спорта . Проигравших в этой гонке не бывает.Федор Лалакин, Андрей Синягин "Вести-Владимир".