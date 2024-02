Началась регистрация участников на ежегодную конференцию Data Fusion, посвященную работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта.

Началась регистрация участников на ежегодную конференцию Data Fusion, посвященную работе с данными и развитию технологий искусственного интеллекта.Мероприятие пройдет в Москве 17-18 апреля 2024 г. и соберет ведущих экспертов, практиков, известных ученых, исследователей, представителей государства и бизнеса.Первый день конференции посвящен исследованиям и практике. Ученые и эксперты ведущих компаний в области ИИ и работы с данными поделятся опытом как в различных областях машинного обучения, так и в направлениях, которые находятся на стыке ИИ и науки: физики, нейробиологии, медицины. Доклады охватят широкий круг тем — от развития больших генеративных моделей, NLP, рекомендательных систем, компьютерного зрения до вопросов MLOps и технологий оптимизации. Во второй день представители государства и бизнеса обсудят вопросы многополярности технологического мира в будущем и роль России в нем, перспективы кооперации в условиях развития технологий.«Мы глубоко убеждены, что главной ценностью при достижению целей технологического суверенитета, развития технологий в России являются кадры. Поэтому мы рады внести свой вклад в формировании в России сильного экспертного комьюнити, профессионального сообщества – как профильных специалистов по самым прогрессивным отраслям высоких технологий, так и представителей крупного бизнеса и власти. Нам крайне важно растить молодых и перспективных специалистов, разработки которых сегодня будут главными завтра», — прокомментировал Вадим Кулик, заместитель президента — председателя правления ПАО банк ВТБ.В рамках Data Fusion также пройдет форум First Russian Data Forum, организованный АНО «Цифровая экономика» и Ассоциацией Больших Данных. Форум освещает актуальные темы экономики данных, взаимодействия государства, общества и бизнеса в области обмена данными, вопросы регулирования этой сферы.«В прошлом году вместе с Ассоциацией Больших данных мы провели First Russian Data Forum. Увидели большой отклик со стороны участников, бизнеса, государства. Очевидно, что тема данных становится центральной на ближайшие годы. Данные сегодня – топливо для экономического роста и технологического лидерства России, поэтому важно наращивать компетенции и обеспечивать взаимодействия бизнеса, государства, разных отраслей экономики. В этом году мы вместе с Data Fusion формируем сильный экспертный трек. Уверен, такое партнерство получится эффективным и долгоиграющим», — отметил генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко.«Для стабильного развития рынка данных нам необходим регулярный диалог между государственными органами и бизнес-сообществом о планах цифрового развития, политике и роли данных в цифровой трансформации бизнеса и общества. Объединение двух форумов Data Fusion и First Russian Data Forum отражает наше стремление к гармоничному развитию данных в России, предоставляя участникам уникальную возможность получить общую картину тенденций, определяющих настоящее и будущее рынка данных. Трек First Russian Data Forum дополнит повестку форума темами по всем ключевым направлениям работы в области данных, включая регулирование, экономику данных и информационную безопасность. Уверена, что такое сотрудничество пойдет на пользу всей отрасли», – отметила президент Ассоциации больших данных Анна Серебряникова.Кроме того, во время конференции состоится финал соревнования по машинному обучению Data Fusion Contest c призовым фондом в 2 000 000 рублей и церемония награждения премии в области технологий работы с данными и ИИ Data Fusion Awards.Еще одним мероприятием Data Fusion станет презентация образовательных программ ВТБ и Финтех Хаба Банка России.