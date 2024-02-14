Во вторник, 13 февраля, в Ковровском районе случилось ДТП, в котором пострадал один человек.

Во вторник, 13 февраля, в Ковровском районе случилось ДТП, в котором пострадал один человек. Об этом рассказали региональные СМИ со ссылкой на поисково-спасательного отряда Коврова.Инцидент произошёл недалеко от населённого пункта Бизимово. На дороге столкнулись две машины. Пострадал находившийся в ВАЗе мужчина.Отмечается, что на голове и руках гражданина была кровь. Медики зафиксировали шею потерпевшего воротником Шанса и перенесли мужчину в машину скорой помощи.