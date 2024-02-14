Водителя автомобиля “ВАЗ” госпитализировали после серьезного ДТП под Ковровом. Авария произошла 13 февраля на 42-м километре трассы Хохлово-Камешково-Ручей. Там столкнулись вазовская

Водителя автомобиля “ВАЗ” госпитализировали после серьезного ДТП под Ковровом. Авария произошла 13 февраля на 42-м километре трассы Хохлово-Камешково-Ручей. Там столкнулись вазовская “четверка” и грузовая Газель. Анна Якимова, инспектор отдела пропаганды ГИБДД области Водитель 2005 г.р., управляя автомобилем “ВАЗ”, совершая обгон, не учел необходимого расстояния до встречного автомобиля и совершил столкновение с автомобилем “Газель”, под управлением