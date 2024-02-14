В Гороховце ребёнок, лишившийся попечения родителей и находящийся под опекой заявителя, получил в пользование непригодную для проживания муниципальную квартиру.

В Гороховце ребёнок, лишившийся попечения родителей и находящийся под опекой заявителя, получил в пользование непригодную для проживания муниципальную квартиру. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В ходе организованной правоохранителями проверки было установлено, что помещение находится в антисанитарном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Кроме того, в квартире отсутствуют необходимые для проживания условия.В адрес главы районной администрации было внесено представление. «Устранение органами местного самоуправления допущенных нарушений жилищного законодательства находится на контроле прокуратуры района», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.