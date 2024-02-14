В Гороховце ребенку, лишившемуся родителей, предоставили квартиру в антисанитарном состоянии Как...

В Гороховце ребенку, лишившемуся родителей, предоставили квартиру в антисанитарном состоянииКак сообщает пресс-служба областной прокуратуры, на основании договора социального найма ребенку, лишившегося попечения родителей и находящемуся под опекой заявителя, в пользование передана муниципальная квартира.В ходе проверки исполнения жилищного законодательства по обращению местного жителя выяснилось, что квартира находится в антисанитарном состоянии. В жилом помещении отсутствуют необходимые для проживания условия, требуется проведение капитального ремонта.В итоге прокурором главе администрации Гороховецкого района внесено представление.Устранение допущенных нарушений жилищного законодательства находится на контроле прокуратуры района.Фото: пресс-служба областной прокуратуры