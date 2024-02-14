В детском саду №23 отравилось несколько дошкольников.

Родители нескольких воспитанников группы №19 из Ковровского детского сада №23 написали коллективную жалобу после отравления их детей в учреждении. В ходе прошедшего мониторинга выяснили, что в группе 6 заболевших, из которых двое с диагнозом «пищевая токсикоинфекция», остальные болеют ОРВИ.Как сообщает региональное Министерство образования, контроль качества работы сотрудников кухни ведётся комиссией, Роспотребнадзором и районной прокуратурой.