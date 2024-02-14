Горы мусора, старая мебель, велосипеды и еще много всякой всячины – так выглядит комната для сушки белья в одном из ковровских общежитий. Такое захламление может привести к пожару,

Горы мусора, старая мебель, велосипеды и еще много всякой всячины – так выглядит комната для сушки белья в одном из ковровских общежитий. Такое захламление может привести к пожару, предупредили в МЧС. Профилактический рейд прошел в домах коридорного типа №8 и 10 на улице Фрунзе. Сотрудники МЧС побеседовали с жителями и напомнили им, что мусор в