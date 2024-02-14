В Коврове у двоих нетрезвых водителей-рецидивистов конфисковали дорогие иномарки Коворовским...

В Коврове у двоих нетрезвых водителей-рецидивистов конфисковали дорогие иномаркиКоворовским городским судом вынесен приговор в отношении местного жителя.Суд установил, что вечером 14 ноября 2023 года мужчина, будучи привлечённым к административной ответственности, сел за руль своего автомобиля в нетрезвом виде.У дома № 7а по ул. Лопатина в Коврове его остановили сотрудники ГИБДД, которые визуально определили у водителя признаки опьянения. Полицейские предложили ему пройти медицинское освидетельствование у врача-нарколога, на что тот согласился. Однако, приехав в больницу, осужденный передумал и отказался от прохождения процедуры."Приговором суда виновному назначено наказание в виде обязательных работ на срок 300 часов с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2 года 10 месяцев", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Его автомобиль марки «Мерседес-Бенц GLK 220» конфискован в доход государства.В тот же день ещё одному водителю, ранее уже привлекавшему к уголовной ответственности за «нетрезвую» езду, назначено ещё более строгое наказание - принудительные работы на срок 11 месяцев (с отбыванием в исправительном центре) с удержанием в доход государства 10 % заработной платы и лишением прав на 4 года.Автомобиль «Mazda» также конфискован.Приговоры в законную силу не вступили.Фото: freepik.com