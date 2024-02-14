В Коврове за один день сразу двое нетрезвых водителей лишились своих транспортных средств.

В Коврове за один день сразу двое нетрезвых водителей лишились своих транспортных средств. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Первый мужчина уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде, однако 14 ноября прошлого года снова выпил и сел за руль. Суд дал водителю 300 часов обязательных работ, лишил прав на 2 года и 10 месяцев и конфисковал его «Мерседес».Второго мужчину за повторное нетрезвое вождение наказали ещё строже. Фигуранта приговорили к 11 месяцам принудительных работ и на 4 года лишили прав. Кроме того, «Мазду» осуждённого забрали в пользу государства.