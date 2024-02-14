Прощание с Олегом Владимировичем Медведевым состоялось 13 февраля, рассказали в меленковской газете КоммунаР. Олег Медведев родился 29 января 1979 года. Во время СВО он понял, что хочет служить

Прощание с Олегом Владимировичем Медведевым состоялось 13 февраля, рассказали в меленковской газете КоммунаР. Олег Медведев родился 29 января 1979 года. Во время СВО он понял, что хочет служить Отечеству, и отправился на фронт. Там он был командиром отделения штурмовой роты. 18 января этого года Олег Владимирович погиб, с честью исполняя воинский долг. Прощание с погибшим