Решение о ликвидации опасной “зебры” приняли летом прошлого года в комиссии безопасности дорожного движения. Но время идет, а переход остается на своем месте. Как рассказали

Решение о ликвидации опасной “зебры” приняли летом прошлого года в комиссии безопасности дорожного движения. Но время идет, а переход остается на своем месте. Как рассказали “Шестому каналу” в мэрии, решение было пересмотрено. Напомним, причина, по которой “зебру” хотели убрать – повышенный очаг аварийности. Переход располагается почти сразу за поворотом дороги, из-за чего некоторые водители, которые