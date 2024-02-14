В Муроме вынесен приговор директору Центра конного спорта за падение ребенка с лошади Напомним,...

В Муроме вынесен приговор директору Центра конного спорта за падение ребенка с лошадиНапомним, что 20 июля 2023 года несовершеннолетняя (2010 года рождения) во время прогулки с инструктором, упала с лошади. И в дальнейшем она была госпитализирована в «Муромскую детскую районную больницу».Девочке было диагностировано не только сотрясение головного мозга, но и закрытый перелом левой плечевой кости. При этом записи о проведении с потерпевшей, которая и ранее посещала Центр конного спорта, инструктажа по технике безопасности отсутствуют.В октябре 2023 года Следственными органами СК России по Владимирской области возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".12 февраля 2024 года Муромским городским судом вынесен приговор в отношении директора центра конного спорта и иппотерапии. Она признана виновной в совершении преступления, а именно - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека."Во время прогулки волонтер не смогла обеспечить безопасное движение ребенка на лошади, поскольку животное неожиданно совершило резкий маневр, и ребенок, не удержавшись в седле, упал на землю, получив серьезные травмы", - пояснили в пресс-службе Муромского городского суда Владимирской области.Подсудимая вину признала. Осужденной назначено наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей.Приговор в законную силу не вступил.Фото: freepik.com