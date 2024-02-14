Об этом сообщили сотрудники региональной прокуратуры.

В 2023 году в нескольких посылках из-за границы Владимирская таможня нашла контрафакт. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы региональной прокуратуры.Всего за прошлый год было проверено 183 международных отправлений. Посылки, в основном, шли из Китая, Европы, США, Пакистана и Индии. Среди них самые обычные вещи, например, одежда, обувь, различная еда, игрушки или парфюм, и необычные. Среди таких прибытий, по мнению надзорного ведомства, оказался винтажный аккордеон и лошадиная амуниция.В трёх случаях из 183 был найден контрафакт. Ещё шесть показали, что товар прибыл в слишком большой количестве, а это уже считается коммерческой партией. Кроме того, были выявлены и завышенные стоимостные нормы ввоза посылок, что повлекло за собой дополнитульную оплату пошлин.