Выставка приурочена к двум важным событиям — 80-летию Великой Победы и 5-летию реализации проекта Историческая память на Ямале.

Выставка приурочена к двум важным событиям — 80-летию Великой Победы и 5-летию реализации проекта Историческая память на Ямале. Организаторами этого окружного проекта стали шесть музеев и более тридцати художников и мастеров декоративно-прикладного искусства.Главной особенностью выставки является ее передвижной формат, и первым городом, который получил возможность увидеть произведения искусства, стал Ноябрьск. Об этом сообщила Надежда Гудкова, председатель комитета законодательного собрания региона по социальной политике.Знаковые события, люди и памятные места северного края будут представлены на выставке для посетителей. Это позволит им погрузиться в историю, не только слушая рассказы, но и с помощью языка изобразительного искусства.