В селе Сновицы Суздальского района обнаружено тело мёртвого мужчины Следственными органами по...

В селе Сновицы Суздальского района обнаружено тело мёртвого мужчиныСледственными органами по Владимирской области проводится процессуальная проверка по факту смерти мужчины. Тело обнаружено 10 февраля 2024 года на территории одного из частных домов в селе Сновицы Суздальского района.Как сообщают в пресс-службе Следственного комитета, тело нашли без видимых следов насильственной смерти.В настоящее время личность мужчины установлена. Им оказался местный житель 1955 года рождения, проживающей неподалеку."Следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебная медицинская экспертиза, опрашиваются лица. Выполняются иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в ведомстве.Фото: пресс-служба СУ СК России по Владимирской области