Неизвестные лица нарубили деревьев на лесном участке, который арендует организация ООО «Вперед». По договору, компания должна была следить за землями, чтобы вовремя пресекать любые

Неизвестные лица нарубили деревьев на лесном участке, который арендует организация ООО «Вперед». По договору, компания должна была следить за землями, чтобы вовремя пресекать любые нарушения. Однако арендаторы не заметили, как некие дровосеки «почистили» лес от деревьев на 250 тысяч рублей. По факту незаконной рубки возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе прокуратуры. На ООО «Вперед» в