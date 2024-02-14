На территории одного из частных домовладений в Сновицах обнаружили труп 68-летнего мужчины. Оказалось, что погибший проживал неподалеку. Тело обнаружили соседи 10 февраля. По данным источника

На территории одного из частных домовладений в Сновицах обнаружили труп 68-летнего мужчины. Оказалось, что погибший проживал неподалеку. Тело обнаружили соседи 10 февраля. По данным источника “Шестого канала”, мужчина мог погибнуть от переохлаждения, тем более, что он почему-то находился на улице без верхней одежды. Также удалось узнать, что погибший был одинок и любил выпить. Как сообщили