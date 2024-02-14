Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин в среду, 14 февраля, обсудит с мэром Москвы Сергеем Собяниным вопросы развития технологий искусственного интеллекта в столичном здравоохранении, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.По его словам, большую часть рабочего дня глава государства посвятит технологиям будущего с акцентом на медицину."Для этого вместе с мэром Москвы Собяниным они позанимаются вопросами инноваций, внедрения цифровых технологий и технологий, основанных на искусственном интеллекте, в московском здравоохранении. Мы расскажем вам о деталях этого общения", – цитирует Пескова РИА Новости.Ранее Собянин , что в стационарах Москвы успешно внедрили телемедицинские консультации. В прошлом году такой формат стал стандартной практикой взаимодействия с пациентами. Горожане получили более 1,2 миллиона телемедицинских консультаций.