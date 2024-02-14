Во Владимирской области судебные приставы оказали посильную помощь приюту для брошенных животных «Последний шанс».

Во Владимирской области судебные приставы оказали посильную помощь приюту для брошенных животных «Последний шанс». Об этом рассказала УФССП России по 33-му региону.Сотрудники ведомства купили несколько килограммов собачьего корма для питомцев приюта. Также приставы выразили готовность выгуливать четвероногих друзей и предложили помощь в благоустройстве территории учреждения.«Благодаря их усилиям, приют "Последний шанс" сможет улучшить свои возможности и обеспечить комфортное проживание для своих подопечных», - отмечается в сообщении пресс-службы УФССП России по Владимирской области.