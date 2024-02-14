Просьба связана с уборкой снега, которой начнется 5 февраля с 20:00 и закончится в 7:00 утра 6 февраля. Оставленное на обочине авто помешает снегоуборочной технике. Об этом сообщили в мэрии. Адреса

Просьба связана с уборкой снега, которой начнется 5 февраля с 20:00 и закончится в 7:00 утра 6 февраля. Оставленное на обочине авто помешает снегоуборочной технике. Об этом сообщили в мэрии. Адреса улиц, где пройдет уборка, следующие: – Октябрьский проспект;– Комсомольская;– Володарского;– Воронцовский переулок;– Столетовых;– Балакирева, в том числе дорога за средней школой №11;– Проспект Ленина,