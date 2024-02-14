Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

Во Владимире общественный автобус врезался в «Порше» и «Ладу». Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.ДТП произошло вчера, 13 февраля, утром вблизи дома №20 по проспекту Строителей. 67-летний водитель «ЛиАЗ» маршрута №29 влетел в два автомобиля, стоявшие под красным светом светофора. В аварии никто не пострадал.