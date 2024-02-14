Во Владимирской области чествуют героев боевых действий. Во владимирской областной филармонии...

Во Владимирской области чествуют героев боевых действий.Во владимирской областной филармонии прошла торжественная встреча, посвященная Дню памяти исполнявших воинский долг за пределами Отечества и 35-летию вывода советских войск из Афганистана. Слово Марии Артес.В зале владимирской областной филармонии - более 400 воинов-интернационалистов, принимавших участие в военных конфликтах на территории Алжира, Египта, Вьетнама, Югославии и Афганистана. Николай Борисов в зону боевых действий попал в 29 лет. Признается, тогда, в Афганистане время будто остановилось, страх ушел, появилось чувство обостренного внимания. Ко всему вокруг.Николай Борисов - участник боевых действий в Афганистане:- Вышли с товарищем полюбоваться закатом. И вот я смотрю, краем глаза, откуда карагач взялся в пустыне? Смотрю,стоит кобра королевская и смотрит на меня. Я даже испугаться не успел.Но тогда мне было, не как сейчас, было 29 лет. Я сделал такой прыжок!Борьба с общим противником - сплачивает. Афганцы Андрей Рябов с Евгением Варенцовым дружат уже 36 лет.Андрей Рябов - участник боевых действий в Афганистане:- Я ему еще тогда сказал: Женя , иди в офицерское училище. Вот он, вырос. Очень рад, что меня судьба свела с этим человеком.Прошедшие войну в Афганистане вспоминают о ней с болью в сердце. Они знают, чего стоят награды за мужество. И теперь считают своим долгом помогать ребятам, которые сейчас на передовой защищают интересы нашей страны в зоне СВО.Игорь Максимов - председатель совета "Боевое братство" г. Юрьев-Польский:- Ребята, мы не устали. Мы обязаны сегодня,завтра и каждый день, пока не закончится специальная военная операция, выполнять эти задачи. А наша задача сейчас в тылу - помогать!Участникам ветеранских организаций региона в преддверии 35-летия вывода советских войск из Афганистана вручили благодарственные письма от областного правительства.Светлана Болтунова - министр образования и молодежной политики Владимирской области:- Именно вы участвуете в наших военно-патриотических лагерях,сборах, сменах. Именно вы проводите семинары, лекции, встречи со школьниками и студентами. Именно вы передаете свой опыт и гражданскую позицию нашей молодежи.Те, кто в зале, знают, победа куется, в том числе, и в тылу. И важная часть этой работы - встречи с молодым поколением. Для них ветераны регулярно проводят уроки мужества.Мария Артес. Александр Чунаев. Вести - Владимир.