Недалеко от обочины трассы М-12 в районе Судогды очевидцы запечатлели краснокнижную красавицу.

Краснокнижное животное запечатлели камеры очевидцев в Судогодском районе у трассы М-12 два дня назад. По словам очевидцев животное искало укромное место возле сетчатого ограждения неподалёку от трансформаторной будки.Также в Вязниковском и Гороховецком районах участились случаи встреч с дикими волками. Официальный аккаунт Государственной охотничьей инспекции ответил на заявления жителей, что информация не подтверждена.