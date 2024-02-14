Электрический чайник стал жертвой короткого замыкания и едва не устроил пожар в филиале Владимирского института развития образования на улице Каманина. Это случилось поздно вечером 10

Электрический чайник стал жертвой короткого замыкания и едва не устроил пожар в филиале Владимирского института развития образования на улице Каманина. Это случилось поздно вечером 10 февраля, рассказали в РОССОЮЗСПАСе. Сигнализация сработала в 23:40. В одном из кабинетов оставленный без присмотра включенный чайник вдруг вспыхнул. Площадь горения составила 0,5 квадратных метра. Огонь потушили с помощью огнетушителя.