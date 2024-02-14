Передовой класс химии откроется во Владимирском химико-механическом колледже.

15 февраля в одном из учебных заведений Владимира – химико-механическом колледже – состоится торжественное открытие нового, передового класса по химии. Создание данного класса было возможно благодаря финансовой поддержке партнера учебного заведения – публичного акционерного общества "Владимирский химический завод". В числе приглашенных гостей на мероприятии будут присутствовать заместитель губернатора Владимира, Владимир Куимов, и первый заместитель министра образования и молодежной политики, Светлана Арлашина. Для учащихся школ будет организован мастер-класс, в рамках которого они смогут попробовать свои силы в проведении экспериментов и опытов.Главная цель создания данного класса заключается в осуществлении внедрения передовых образовательных программ, направленных на развитие науки и кадрового потенциала в сфере химической промышленности. Проект класса также ориентирован на расширение возможностей практической подготовки учащихся школ и колледжей. Класс представляет собой учебно-производственный комплекс, где студенты будут активно заниматься практическими и исследовательскими работами, сотрудничая с предприятиями химической отрасли.