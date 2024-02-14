Волшебное стекло: в Александрове открылась выставка эмальерного искусства Александровские...

"Волшебное стекло": в Александрове открылась выставка эмальерного искусстваАлександровские музейщики предлагают взглянуть на "Волшебное стекло". Так называется камерная выставка, которая открылась в пространстве Успенской церкви на территории Александровской слободы. Предметы из фондов музея-заповедника знакомят с древними традициями эмальерного искусства - финифти.Такое название в средневековой России получила техника декорирования различных предметов "под камень и мозаику". Мастера его быстро освоили, но особенно ярко их талант раскрылся именно в росписи богослужебных предметов.Украшенные эмалью, культовые вещи составили отдельное направление в русской культуре и христианском искусстве. Представлены артефакты, расписанные в технике эмали по скани, - ее в девятнадцатом веке широко использовали старообрядцы, - и произведения ростовских мастеров живописной эмали.Анастасия Лакиза, научный сотрудник музея-заповедника "Александровская слобода":- В Ростове был основан Спасо-Яковлевский монастырь в семнадцатом столетии, и именно в 19 веке он становится центром живописи по эмали. На выставке представлены в огромном количестве живописные образки, дробницы для украшения книг, которые использовались как для украшения богослужебных предметов, так и для личного пользования.