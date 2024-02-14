Портфель классических пассивов розничных клиентов ВТБ увеличился с начала года более чем на 200 млрд рублей и превысил отметку в 7 трлн.

Портфель классических пассивов розничных клиентов ВТБ увеличился с начала года более чем на 200 млрд рублей и превысил отметку в 7 трлн. Драйвером роста выступают срочные вклады в рублях, ставки по которым значительно выросли. По прогнозам ВТБ, до конца первого полугодия интерес к этим инструментам будет сохраняться на высоком уровне, так как россияне будут стремиться зафиксировать доходность до старта цикла снижения ключевой ставки.Срочные депозиты остаются основным сберегательным инструментом для россиян. За неполные 1,5 месяца общий объем средств, размещенных розничными клиентами ВТБ в депозиты, увеличился более чем на 6% и превысил 5 трлн рублей. Столь существенный результат обеспечили не только высокие ставки по рублевым инструментам, стимулирующие спрос, но и приток денежных средств из-за общерыночного снижения кредитной активности: клиенты оставили средства на счетах, которые изначально хотели направить на первоначальные взносы по кредитам. Прирост портфеля также обеспечила капитализация процентов по уже открытым под высокие ставки депозитам.«Высокая ключевая ставка существенно повлияла на розничный рынок и изменила модель поведения клиентов с кредитной на сберегательную. Традиционно в январе они направляли накопления на текущие расходы и отпуска, но в этом году предпочли сохранить их в банках. Такую тенденцию мы зафиксировали впервые за последние пять лет. Это достаточно рациональный шаг, позволивший клиентам преумножить свои накопления. Например, в январе только ВТБ начислил им порядка 59 млрд рублей в качестве процентного дохода по рублевым вкладам и накопительным счетам», – прокомментировал старший вице-президент ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.Он добавил, что сложившаяся ситуация на рынке будет стимулировать дальнейший рост средств физлиц в банках – прежде всего, в национальной валюте. По оценке ВТБ, в 2024 году рынок рублевых пассивов увеличится на 15,6%. Сам банк традиционно намерен расти быстрее других игроков, планируя нарастить объем рублевых сбережений розничных клиентов не менее чем на 20%.В ВТБ размещение средств сегодня доступно с доходностью до 16% годовых. Максимальная ставка предлагается по шестимесячному вкладу «Выгодное начало» и накопительному ВТБ-Счету (на три календарных месяца после первого пополнения счета). Получить ее могут новые клиенты и действующие, которые в течение последних шести месяцев не хранили в банке свои сбережения.Доходность до 16% годовых в рублях по вкладу «Выгодное начало» достигается за счет начисления эффективной ставки (эффективная ставка – мин. гарантированная ставка при выборе способа уплаты процентов капитализация) на срок 181 день. Мин. сумма вклада 30 тыс. руб. при открытии вклада в отделении Банка ВТБ; 1 тыс. руб.– в ВТБ Онлайн. Процентные ставки в рублях в процентах годовых при открытии вклада на срок 181 день: эффективная – 16,00%, номинальная – 15,50%. Приходно-расходные операции по вкладу не предусмотрены. Продление договора не предусмотрено. При досрочном расторжении проценты уплачиваются по ставке вклада «до востребования». Вклад доступен для открытия только при условии отсутствия у клиента в течение 180 дней действующих договоров срочных банковских вкладов/ накопительных счетов от даты обращения клиента для открытия вклада.Ставка 16% годовых начисляется первые 3 месяца на ежедневный остаток при открытии Накопительного ВТБ-Счета на сумму от 1 000 рублей, если ранее у клиента не было накопительных счетов в ВТБ или баланс по всем накопительным счетам и вкладам за последние 180 дней составлял менее 1 000 рублей. Для повышенной ставки действует ограничение по максимальной сумме в зависимости от пакета услуг, на сумму выше действует базовая ставка. С 4 месяца, а также с 1 месяца, если у клиента ранее были накопительные счета и вклады в ВТБ, действует базовая ставка и надбавки: за траты по дебетовым и кредитным картам ВТБ, за получение зарплаты или пенсии в ВТБ. Базовая ставка и ограничения по максимальной сумме для применения надбавок зависят от пакета услуг клиента. Ставки могут быть изменены банком в одностороннем порядке. Новые значения ставок доводятся до сведения клиентов путем опубликования нового тарифного сборника на сайте банка.Подробная информация на и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.Реклама.