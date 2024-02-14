В Коврове продолжает распространяться кишечная инфекция. Родители написали коллективную жалобу руководству детского сада №23 из-за, как они считают, многочисленных случаев пищевой

В Коврове продолжает распространяться кишечная инфекция. Родители написали коллективную жалобу руководству детского сада №23 из-за, как они считают, многочисленных случаев пищевой токсикоинфекции. Информация появилась в сообществе «Подслушано Ковров». Родители пишут, что на протяжении последних двух недель в группе участились отравления детей, один ребенок даже проходил лечение в детском инфекционном отделении ковровской горбольнице, ему был поставлен