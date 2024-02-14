Общественный транспорт снова и снова попадает в ДТП: только за один день, 14 февраля, произошло 4 таких аварии. Про два маршрута известно точно – это автобусы под номерами 28, перевозчиком

Общественный транспорт снова и снова попадает в ДТП: только за один день, 14 февраля, произошло 4 таких аварии. Про два маршрута известно точно – это автобусы под номерами 28, перевозчиком которого является компания «ОКТО», и 24с, находящийся на балансе муниципального «Владимирпассажиртранса». Аварии произошли в основном утром. Одна из них – в 8:30 на Проспекте Строителей