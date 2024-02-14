Водителю прямо на ходу били лицо: владимирские перевозчики оборудуют автобусы тревожными...

"Водителю прямо на ходу били лицо": владимирские перевозчики оборудуют автобусы тревожными кнопкамиЗа неадекватных пассажиров возьмется Росгвардия. Владимирские перевозчики начали оборудовать автобусы тревожными кнопками. Причина - рост числа конфликтов в общественном транспорте. Анастасия Сахарова продолжит.Криками и дракой обернулась семейная поездка пожилой пары и их 25-летнего внука в городском автобусе. Пассажиров всего лишь попросили оплатить проезд. Муромские "зайцы" не просто отказались покинуть салон, но и атаковали водителя. Он получил травму головы. Пострадали и другие пассажиры, которые за него вступились.Вот еще одна ситуация - уже во владимирском общественном транспорте.Максим Володин, заместитель руководителя компании перевозчика маршрута "№5" г. Владимира:- Какой-то пьяный Дон Кихот ехал, начал в автобусе вести себя неадекватно... Потом вышел и разбил стекло. На "полтос" компания попала. Слава Богу, он ни на кого не бросился, а то ведь у пьяных там кисель в голове.Из-за таких агрессивных персонажей владимирские перевозчики приняли решение установить в автобусах тревожные кнопки.- "Нажимаем тревожную кнопку...Экстренный вызов. Идет вызов оператора...- Оператор системы, слушаю вас.- Здравствуйте, подскажите, место моего положения.- Владимирская область, г. Владимир, улица Мира 3 А.- Большое спасибо."Диспетчер Росгвардии отвечает на звонок, система ГЛОНАСС определяет точное местоположение транспортного средства. И туда в считанные минуты приезжает группа быстрого реагирования Росгвардии. Такую систему, например, используют в каретах скорой.Алексей Гусейнов, старший инспектор отдела охраны по г. Владимиру:- Был недавно случай, когда сотрудники скорой помощи вызвали группу задержания. Так как человек, который обратился за помощью, вел себя неадекватно и представлял угрозу. И, соответственно, группа задержания это правонарушение пресекла.Установка таких кнопок стоит сущие копейки, говорит представитель компании перевозчика пятого городского маршрута, - Максим Володин. Зато и пассажиры, и водитель застрахованы от "неадекватов".Максим Володин, заместитель руководителя компании перевозчика маршрута "№5" г. Владимира:- Водителю прямо на ходу начали бить лицо - он врезался на ходу в троллейбус. Вторая ситуация - с ножом, какая-то солевая голова прибежала, начала махать, все выбежали и закрыли дверь..."Тревожной" ситуацию на рынке перевозок на недавнем брифинге назвал мэр Владимира Дмитрий Наумов.Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:- Вы понимаете, что потребность в автобусах у нас около трех сотен, а мы с вами купили сотню. Нам еще есть, над чем работать.Перевозчики банкротятся, автобусы не выходят на маршрут, ломаются... При этом, стоимость проезда в областной столице в ближайшее время может вырасти до сорока рублей. Как это повлияет на качество перевозок - узнаем этой весной.Анастасия Сахарова, Андрей Синягин "Вести-Владимир".