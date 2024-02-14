Замруководителя федеральной налоговой службы Валентина Уткина рассказала, как использовать...

Замруководителя федеральной налоговой службы Валентина Уткина рассказала, как использовать социальный налоговый вычетСоциальный налоговый вычет на обучение, медицинские услуги, на страхование и занятия спортом, - со следующего года можно будет получить в упрощенном порядке.Чтобы вернуть ранее уплаченный налог на доходы физлиц, частично или полностью, - достаточно будет просто подать заявление, не заполняя никакие декларации.Какие вычеты бывают, и как их можно оформить? Поговорили с замруководителя областного управления федеральной налоговой службы Валентиной Уткиной.