Житель Владимирской области купил билет моментальной лотереи и выиграл 2 миллиона рублей Владимир...

Житель Владимирской области купил билет моментальной лотереи и выиграл 2 миллиона рублейВладимир Захаров из Владимирской области решил испытать удачу в лотерее. Купив магазине «Столото» билет моментальной лотереи, мужчина выиграл 2 000 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба «Столото».В ходе интервью Владимир Васильевич поделился, что ничего не предвещало столь крупной победы.- Я, как обычно, зашел в киоск «Столото». Решил поучаствовать в новой для себя лотерее. Сотрудница предложила мне выбрать билет из пачки своей рукой, на что я ответил: «Выбирать не буду, у меня рука несчастливая, возьму наугад!» — вспоминает житель города Ковров. - Стер защитный слой билета уже дома. Не ожидал увидеть такой крупный выигрыш, ведь всегда участвовал не ради приза, а ради процесса.Владимир Васильевич до выхода на пенсию работал разнорабочим. Отдушина для победителя — его дача, там счастливчик выращивает все, даже арбузы в теплице. На что потратить выигрыш, мужчина еще не решил.Фото: пресс-служба «Столото»