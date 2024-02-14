Дорога во дворе от дома №22 на улице Южная до дома № 27 на улице Мичуринская сплошь покрыта ямами. Особенно интересно по такому проезду ехать вечером и ночью, ведь там отсутствует освещение.

Дорога во дворе от дома №22 на улице Южная до дома № 27 на улице Мичуринская сплошь покрыта ямами. Особенно интересно по такому проезду ехать вечером и ночью, ведь там отсутствует освещение. Нарушения выяснились после проверки прокуратуры. На орган местного самоуправления был направлен иск в суд. Сейчас администрация Мурома должна будет обеспечить проезд ровным покрытием