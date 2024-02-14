Жители Владимирской области стали реже обращаться в Банк России с жалобами на кредитные...

Жители Владимирской области стали реже обращаться в Банк России с жалобами на кредитные организации, но чаще - на мошенниковПочти в 3 раза сократилось количество претензий к страховщикам - до 191. В частности - уменьшилось количество жалоб по ОСАГО и неверно рассчитанному коэффициенту бонус-малус.Сократилось и количество вопросов по работе микрофинансового рынка. Чаще всего жители жаловались на навязывание дополнительных услуг при оформлении микрозаймов.Во Владимирском отделении Банка России подчеркнули: с 21 января любые ненужные услуги можно будет отменить в течение месяца. А цену всех платных сервисов банки и МФО теперь обязаны включать в полную стоимость кредита и указывать ее на первой странице договора.