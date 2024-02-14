Жительница Владимира не вытерпела оскорблений и убила своего сожителя Во Владимире расследуется...

Жительница Владимира не вытерпела оскорблений и убила своего сожителяВо Владимире расследуется уголовное дело в отношении местной жительницы. Она обвиняется в убийстве своего сожителя.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, обвиняемая 1988 года рождения и ее сожитель 1986 года рождения распивали спиртное по месту жительства на территории Ленинского района г. Владимира.В ходе произошедшего конфликта, мужчина начал оскорблять подсудимую. Фигурантка взяла нож и нанесла обидчику удар ножом, от которого он скончался. После этого она вызвала сотрудников правоохранительных органов, а также сообщила о случившемся соседям и родственникам.По ходатайству следователя СК судом обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Следователем проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначен комплекс судебных экспертиз.Фото: freepik.com