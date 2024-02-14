«Зимушка не жалеет»: во Владимирской области атмосферное давление поднимется выше нормы Синоптики...

«Зимушка не жалеет»: во Владимирской области атмосферное давление поднимется выше нормыСиноптики прогнозируют, что погода во Владимирской области будет формироваться в противоборстве антициклона с востока и атмосферного фронта с запада.Среда, 15 февраля 2024 года обещает быть облачной.Днем можно не переживать за испорченный макияж или намокшую куртку, ведь осадки не ожидаются. Температура воздуха составит -12..-13°CА вот уже к вечеру будьте наготове: снегопад сначала обманет небольшим количеством снежинок, но потом усилится. Температура воздуха в темное время суток составит -14..-15°CСопровождать этот день будет восточный ветер 4м/с, и атмосферное давление, которое поднимется выше нормы -757 мм ртутного столба.Засчет влажности воздуха 62-74%, ощущаться зима будет «бодро», на -21°CВысока вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей.Народный прогноз на 15 февраля:Наши предки верили: много облаков - вскоре начнет холодать; яркие звезды на небе - весна придет поздно; верба зацвела – к скорой весне.Фото: freepik.com