«Зимушка не жалеет»: во Владимирской области атмосферное давление поднимется выше нормы
Синоптики...
«Зимушка не жалеет»: во Владимирской области атмосферное давление поднимется выше нормы
Синоптики прогнозируют, что погода во Владимирской области будет формироваться в противоборстве антициклона с востока и атмосферного фронта с запада.
Среда, 15 февраля 2024 года обещает быть облачной.
Днем можно не переживать за испорченный макияж или намокшую куртку, ведь осадки не ожидаются. Температура воздуха составит -12..-13°C
А вот уже к вечеру будьте наготове: снегопад сначала обманет небольшим количеством снежинок, но потом усилится. Температура воздуха в темное время суток составит -14..-15°C
Сопровождать этот день будет восточный ветер 4м/с, и атмосферное давление, которое поднимется выше нормы -757 мм ртутного столба.
Засчет влажности воздуха 62-74%, ощущаться зима будет «бодро», на -21°C
Высока вероятность влияния погодных условий на самочувствие метеозависимых людей.
Народный прогноз на 15 февраля:
Наши предки верили: много облаков - вскоре начнет холодать; яркие звезды на небе - весна придет поздно; верба зацвела – к скорой весне.
Фото: freepik.com