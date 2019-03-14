Фигурант несколько раз совершал кражи с территории частного участка в Гусь-Хрустальном районе.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 32-летнего местного жителя. Мужчина обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч.2 ст.158 УК РФ (кража).По версии следствия, в конце сентября прошлого года фигурант проник на огороженную территорию приусадебного участка частного дома в городе Курлово Гусь-Хрустального района и похитил более 440 килограммов лома черного металла. Продолжая свои противоправные действия, местный житель в течение осени совершил ещё два аналогичных хищения с того же приусадебного участка, похитив в общей сложности 922 кг металлического лома.Подозреваемый был задержан правоохранителями в результате оперативно-розыскных мероприятий после поступившего в ноябре 2018 года заявления в полицию.Установлено, что похищенное имущество обвиняемый вывозил на автомобиле и сдавал в пункт приема металла, а вырученные деньги тратил на личные нужды.В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.